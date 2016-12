O risco da Catarina

Catarina Martins, ao pronunciar-se sobre a solução encontrada para os designados “lesados do BES”, avançou uma proposta radical: “É preciso parar de vender produtos de risco aos balcões [dos bancos].” “[Há pessoas] enganadas nos balcões do BES em Portugal e um pouco por todo o mundo julgando que estavam a fazer investimentos quase como se fossem depósitos a prazo, absolutamente seguros, e perderam tudo.” “É essencial mudar-se a lei, porque senão é dizer aos bancos que podem brincar com o dinheiro das pessoas que o Estado depois resolve.” “Não é aceitável manter esta impunidade da banca. É preciso mudar a lei”, concluiu.

