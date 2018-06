Banda sonora do fim

O único defeito de “O Caçador” é a ausência de Bruce Spring­steen na banda sonora. O filme de Cimino remete para o universo do Boss: a classe operária que, votando ou não à esquerda, é visceralmente conservadora. Estamos a falar dos homens e mulheres que dão tudo pela família, pelo bairro, pela pátria; estamos a falar dos rapazes que assumiam as suas responsabilidades quando engravidavam uma rapariga: iam buscar o cartão do sindicato e punham comida na mesa. Nasci e cresci neste mundo. Ao ler a autobiografia de Springsteen, “Born to Run” (publicado em Portugal pela Elsinore), senti a mágoa que sinto hoje quando regresso ao bairro: o meu mundo ruiu, aliás, está a ruir à nossa frente, à frente da indiferença ou ódio aberto das elites libertárias de esquerda e de direita.

