República ou democracia?

Como é que Sócrates dominou uma instituição como o PS através da agressividade e da conivência de gente dita responsável? Como é que Bruno de Carvalho tomou uma instituição como o Sporting através das redes sociais e da conivência de gente dita séria? E, já agora, como é que Trump tomou a Casa Branca com a convivência dos republicanos? Nada me parece mais urgente: refletirmos sobre a fragilidade das nossas instituições perante uma sociedade empoleirada no ódio, no imediatismo e na democraticidade das redes sociais. Instituições com dezenas ou centenas de anos estão a ser destruídas pelo velho veneno da democracia, da democracia direta — para sermos exatos. Sócrates, Bruno de Carvalho, Trump e quejandos têm sempre um argumento: fui eleito, tenho mandato! Sucede que um mandato conjuntural não é uma carta branca. Este ambiente leva-nos assim a uma tese clássica que é preciso tirar do baú e pôr a corar ao sol: o que é sagrado não é a democracia, mas sim a república.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)