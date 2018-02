Foi a única vez em que o meu pai me mandou calar: eu estava a discutir com o meu avô. Também foi a única vez em que confrontei o patriarca às claras. Ele insistia que os americanos não tinham ido à Lua. A embirração teria a sua motivação política (o avô era do PCP), mas era sobretudo mental: o seu aparelho mental e até linguístico não conseguia contemplar aquela possibilidade; Neil Armstrong não era astronauta, só podia ser um ator algures em Hollywood. O curioso é que o nosso tempo alegadamente moderno e alegadamente tecnológico tem a mesma falta de imaginação espacial do meu avô analfabeto. Tem sido esta, aliás, uma das lutas de outro Neil, o deGrasse, o nosso Carl Sagan.

