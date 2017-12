O nosso Dunquerque

Nas festas de Natal, os meus nove tios juntavam-se para cantar modas do cante alentejano. O cante era a nossa banda sonora, a música de fundo que servia de cenário às diversas conversas da família espalhada pela casa e quintal; o cante era o discreto mas forte som da guitarra baixo que suportava os outros sons, os diálogos, as gargalhadas, a TV ligada no “Sozinho em Casa”, o crepitar da lareira onde eu e o meu pai, o duo silencioso, ficávamos. Por vezes, e de repente, o meu padrinho interrompia o reportório e começava a cantar sozinho uma cantilena da guerra do Ultramar. A melodia era triste, falava de Angola, mortos, camaradas. Naqueles dois minutos o murmúrio coletivo dava lugar ao silêncio. Todos sabíamos que a guerra o tinha afetado, embora nunca falássemos do assunto. Nunca. Este silêncio era (e é) um espinho no nosso subconsciente familiar; um espinho partilhado por todas as famílias de Portugal, até porque a cultura do país está mais ou menos proibida de arrancar o espinho.

