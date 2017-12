A química do Natal

Sebastião Formosinho foi um dos grandes químicos portugueses. No auge da carreira, pisou terrenos nobelizáveis. Nos corredores dos departamentos de química, é famosa a história da goleada epistemológica que Sebastião aplicou a um rival anglo-saxónico que já tinha ao peito a medalha do Nobel. “You did well, Sebastian”, reconheceu o rival enquanto aplicava gelo no ego cheio de nódoas negras. Os acasos da vida acabaram por transformar este grande cientista de Coimbra num dos meus tios por afinidade. Nesta condição de tio emprestado, Sebastião ainda teve tempo para ser um dos degraus da minha conversão.

