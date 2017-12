Paula e os Josés

Paula Costa, ex-presidente da Raríssimas, faz lembrar José Sócrates na atitude, nos gestos, nas palavras. Aliás, ao ver a reportagem da TVI sobre a Raríssimas, pensei que um filme sobre o início da carreira de Sócrates seria algo parecido, seria algo com aquele deslumbramento, aquele arrivismo e, sobretudo, com aquela sensação de impunidade, aquele sentimento inebriante que nasce da ideia de que temos no dedo um anel que nos torna invisíveis e imunes à lei e à moral.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido