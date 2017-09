Alemanha: rever a História

Até mais do que Auschwitz, Dachau deixou-me marcas, cicatrizes mentais. Talvez porque entrei no forno onde ainda se vê nas paredes as marcas das unhas dos judeus, as marcas do estertor mais icónico da História contemporânea. Visitei o campo inserido num grupo de militares, polícias e diplomatas de toda a Europa. Pois bem, um representante de um país balcânico começou a fotografar os macabros arranhões das paredes. Dei-lhe um encontrão, tirei-lhe a máquina. Aquele voyeurismo tétrico era inaceitável, era pornografia moral. Cá fora, falámos.

