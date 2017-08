A vingança dos filhos

É um filho um ato de vingança contra o tempo? É um filho o desafio que deixamos à eternidade? Será por isso que a morte do último dos moicanos, o último da linhagem, é a verdadeira morte, pois representa a morte coletiva de dezenas de homens que se revezaram ao longo de centenas de anos naquela linha genealógica? São os filhos autorretratos desafiadores que colocamos no caminho da morte? Perante a morte, esta atitude desafiadora parece-me mais interessante do que a pose contemplativa de quem joga um xadrez existencialista com a treva. Gosto da ideia, confesso. Mas será mesmo assim? Será que pensamos mesmo nesse futuro campo de batalha? Acho que não. Eu, por exemplo, penso mais na minha derrota perante o passado do que na (hipotética) vitória sobre o futuro. Ou seja, sinto que devo ter filhos para honrar a rebeldia dos meus bisavós malteses, a força migrante dos meus avós, a honestidade dos meus pais. Sou mera ponte de ligação, no máximo sou a roda suplente deste carro.

