A rua e a reta dos avós

Não era incomum no Alentejo antigo: os meus pais cresceram sem avós. O meu pai não conheceu nenhum dos quatro avós, a minha mãe tem uma leve recordação do avô paterno. Oito avós, oito fantasmas. Durante a escrita de o meu “Alentejo Prometido”, a descoberta deste vazio avoengo foi talvez o ponto mais amargo. Como será crescer sem acesso aos avós e à consequente árvore genealógica que nos enterra as raízes no mundo? Como será crescer com a sensação de que temos as raízes frágeis do musgo e não as raízes coriáceas do carvalho? É que as leis emocionais não são diferentes das leis geométricas. Precisamos de — pelo menos — três pontos para triangular a nossa posição; precisamos — no mínimo — de três pontos (filho, pai, avô) para construirmos a figura geométrica cujas linhas formam as fronteiras da nossa casa; se tivermos apenas dois pontos (filho, pai), somos apenas uma linha reta que varre o mundo numa trajetória aleatória, não formamos um espaço fixo no mundo, não formamos uma figura, flutuamos apenas. Até o musgo é menos aleatório, fica sempre a norte.

