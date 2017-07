O problema não é Sócrates

O problema não é José Sócrates, o problema é mesmo o PS. O problema é esta cultura prepotente que se transformou na segunda pele deste partido. As manigâncias terceiro-mundistas de Sócrates no campo da comunicação social constituíram apenas o zénite desta cultura autoritária; foram variações de grau, não de natureza. Como se viu nas últimas semanas, esta natureza prepotente é um reflexo inato dos socialistas. Usando o tom que as tias usam para humilhar as criadas, várias figuras do PS têm atacado, insultado e ameaçado jornais e jornalistas. Falta pouco para recorrerem ao termo fake news para desacreditarem notícias incómodas (já têm o seu Breitbart cheio de truques). É incrível a forma como o PS, auto-proclamado dono da liberdade, trata os jornais e jornalistas, criando à volta das vozes incómodas um círculo de fogo intolerante e intolerável.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)