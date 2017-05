Este foi o atentado mais duro. Ouvir o timbre inconfundível do medo na voz de milhares de meninas é demasiado duro, é demasiada realidade, para citar Eliot, é demasiado inesperado. Apesar de ter uma pecaminosa tendência para imaginar os caminhos do mal, esta ideia nunca me tinha ocorrido. Talvez porque continuo a ter uma visão titânica do mal, esquecendo a lição de Dante: o mal pode ser patético, mesquinho, cobarde. Com toda a sua cobardia, este ataque foi pior do que o 11 de Setembro. Atta não atacou pessoas concretas, atacou um conceito (Ocidente) que tinha ali uma forma arquitetónica; não atacou indivíduos, atacou a torre de Babel dos seus pesadelos, criando uma iconografia abstrata do mal. Sim, matou 3000 pessoas, mas não lhes tocou, não as sentiu, não as olhou nos olhos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)