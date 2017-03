Leonor, 40 anos, é vítima de violência, daquela violência que a sociedade ainda marialva tenta maquilhar com a expressão “violência doméstica”; é como se aquela palavra extra, “doméstica”, pudesse suavizar socos, facadas e violações. Leonor não é pobre, é abonada ou mesmo rica. Isto faz dela a vítima das vítimas, porque a narrativa “neorrealista” que ainda apascenta Portugal só reconhece uma vítima se ela for pobre, despenteada e desdentada; quem vai ao cabeleireiro todas as semanas não é vítima, é opressora. Leonor é assim a vítima perfeita da misoginia, está no ângulo morto da narrativa. Até é apelidada de “caso diferenciado” pela lei.

