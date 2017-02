O offshore da pós-verdade

O pós-verdade do caso “offshore” começa numa sensação já partilhada por muitos: parece que Belém ou São Bento (ou os dois, no respeito pela profícua amizade que nos apascenta) ressuscitaram esta notícia já antiga para folgarem as costas da chibata da Caixa. Porque é que esta notícia não provocou esta onda de indignação em abril? Voltamos assim ao mistério que é o fabrico das ondas de indignação que nos apascentam. O pós-verdade prolonga-se na forma como a notícia foi vendida: o tom histérico parecia invocar uma fuga em massa ao fisco. Não é verdade. Mas ficámos a saber que parte da comunidade jornalística e política de Lisboa tem uma visão do capitalismo semelhante à de Le Pen, que, por sua vez, é semelhante à visão de Catarina Martins, Jerónimo e Louçã.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)