Esquerda impune

Vamos imaginar que Portugal elege uma primeira-ministra de direita. Vamos imaginar que essa primeira-ministra fazia o que é habitual: tentava lançar o seu charme sobre mim com os típicos almocinhos de corte. Vamos imaginar que eu aceitava entrar no jogo e que esses encontros originavam uma relação amorosa; imaginemos de seguida que eu usava esta coluna para defender a minha namorada-que-por-acaso-era-primeira-ministra; imaginemos ainda que essa primeira-ministra era apanhada numa série de situações imorais, como por exemplo alimentar um blogger que tinha como função tentar destruir com teorias da conspiração qualquer pessoa que ousasse questionar o Governo; depois temos ainda de imaginar que eu mentia aqui ou no meu blogue com o intuito de proteger as mentiras da primeira-ministra. Para terminar, imaginemos que as minhas mentiras eram tornadas públicas. Qual seria o meu destino? Como não passo de um vil ‘reacionário’, a minha carreira terminaria de imediato. Levantar-se-ia uma onda de indignação. ‘Como é possível o Expresso acolher uma pessoa assim?’. E diga-se que seria uma onda de indignação justa. O que me leva à pergunta: porque não há esta onda contra Fernanda Câncio? Porque ela é de esquerda e, como tal, vive acima do bem e do mal.

