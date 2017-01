Nem hagiografia, nem travessura

Não simpatizava com Mário Soares por várias razões. Não concordava com a sua ideologia, considerava que a sua visão histórica de Portugal estava errada, condenava o seu snobismo, aquele pose de quem se julga acima do bem e do mal, aquele nariz aristocrático dos que se julgam portadores do salvo-conduto dos deuses. Esta pose de rei da república criou uma moral coletiva, o soarismo. Nas redações, nas faculdades, até nas igrejas, este soarismo foi mantido por centenas de pequenos soaristas que criaram um manto acrítico em redor do rei. É por isso que o país está agora encharcado nesta unanimidade hagiográfica que encara qualquer crítica a Soares como uma infâmia. Perante este cenário, a minha tentação era escrever o exato oposto da hagiografia reinante. É de facto tentador ver apenas o lado negro de um homem que toda a gente pinta como santo. Mas isso seria responder a um erro com outro erro. Soares não foi santo, mas também não foi a besta negra que muita direita insiste em desenhar. Foi um político com oscilações, incoerências, erros, desastres e glórias. E, acima de tudo, Mário Soares tinha a gravitas da coragem, uma coragem física e moral que continua ausente da direita partidária.

