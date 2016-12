Jesus é pessimista

A minha filha mais velha não teve Natal no ano passado. A irmã cumpriu a tradição familiar e passou a quadra no hospital. A nossa banda sonora não foi o ‘Jingle bells’, mas a atmosfera tuberculosa da urgência pediátrica, o inferno onde brônquios oitocentistas cravados em crianças nos dão uma lição de humildade: não há macumba química ou invento tecnológico que nos salve em definitivo do mistério da morte. Neste ano, a miúda volta a não ter Natal, porque faleceu a serena âncora dos nossos natais em Coimbra, um tio que era na verdade um avô.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)