Perceber Kylie, a bilionária

Ah, pois, a Kylie já é a mais rica do clã Kardashian-Jenner. Até fez a capa da “Forbes”, estou aqui a ver. Sim senhora, com um ar todo empresarial: a mais nova bilionária self-made de sempre. Mas, espera aí. Qual é mesmo esta? Havia Kim, o centro do mundo Kardashian, as duas manas — a grandona que tendia a ficar forte, mais a pequenita e depois apareceu a mais nova que foi para a carreira de modelo e se tornou a mais bem paga do mundo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)