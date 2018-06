O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte encontram-se esta terça-feira em Singapura para aquela que é considerada uma cimeira histórica. Para Miguel Sousa Tavares, nenhum dos dois representantes pode sair do encontro "com uma derrota clara". Já sobre a cimeira do G7, o comentador da SIC classifica a postura de Trump como a "do menino mimado e mal-educado"