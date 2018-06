1933-2018 Filósofo, era o mais profundo pensador de relações internacionais de França

Pierre Hassner, que morreu no passado sábado, dia 26 de Maio, em Paris, foi um filósofo francês que se interessou muito e percebeu tão bem como os melhores aquilo a se chama no nosso tempo relações internacionais, sobretudo quando estas correm mal e ameaças de guerra — ou guerras mesmo — lhes vêm desenhar os contornos, ganhando nesse seu ofício ou arte grande reputação nacional e internacional e ocupando lugar especial na sua pátria de adopção (nascera na Roménia em família judia, convertida ao catolicismo para procurar escapar ao anti-semitismo letal do lugar nessa época; viera em 1948 para França e, sem se esquecer da sua ascendência, fora toda a vida ateu, preocupado com muitas questões além da questão judia), pátria de adopção que, nos anos a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial quando nascera e medrara a Guerra Fria, era fértil em intelectuais com ideias políticas de esquerda teimosamente arreigadas. Hassner, por seu lado, foi do princípio ao fim um espírito aberto, omnívoro e transportando com leveza as suas enormes erudição e experiência (tinha memória de elefante), sucedendo a Raymond Aron, seu mestre e amigo, como o mais profundo pensador de relações internacionais de França — embora Aron houvesse deslizado para a direita e Hassner parecesse preferir a esquerda antitotalitária. (Aron escrevera dele: “Hassner fez exposição brilhante sobre Tucídides. Cobri-o de elogios que não excediam os seus méritos. Disse-lhe que nunca, como estudante ou como professor, havia ouvido discurso de qualidade comparável.”)

