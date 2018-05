Sempre vivi rodeado de muitos irmãos. O meu pai tinha seis irmãos, nós somos cinco irmãos, os meus filhos são também cinco irmãos. E para sublinhar esta abundância, a minha querida mulher tem apenas dez irmãos. E digo apenas, porque os primos dela são dezassete irmãos, todos dos mesmos pais. E, para não perder o fio à meada, o meu filho casou-se com uma filha de um de dezanove irmãos, creio bem que a maior família de Portugal, e já vai no quarto filho, ou seja, quatro irmãos do século XXI.

Olhando a este 31 de maio, Dia dos Irmãos, tenho tudo para ser especialista em irmãos, mas a verdade é que sei pouca coisa.

Sei que é um privilégio. Ter irmãos é uma escola de partilha e de multiplicação. O que não há, vai havendo. É uma oportunidade de alegria, de cumplicidades únicas. Muitos irmãos são um treino de se ser divertido. E é uma grande proteção, diante da surpresa, da tragédia, do envelhecimento e da solidão. Os irmãos de famílias grandes têm uma dívida para com os pais. E para com a vida, ela própria. Na minha espiritualidade, para com Deus, porque muitos outros gostariam de poder ter irmãos, simplesmente não encontram condições para isso.

Os irmãos são também o privilégio da dor. A dor por amor é o recibo do privilégio de amar muito. Lembro-me de olhar o terramoto do meu pai e dos meus tios naquele dia em que a minha avó, arrasada, disse: “Morreu o José Pedro.” O meu tio que fundara a Ala Liberal, com o Francisco Sá Carneiro, morrera na Guiné, num desastre de helicóptero. Esta frase ainda hoje ecoa em toda a família, num eco multiplicado pelo amor daqueles sete irmãos.

Por igual, quando um dos meus filhos recebeu sentença de morte. Pude ver: o mundo interior dos irmãos parou, como se só existisse aquela sentença médica em suspenso. Sobreviveu.

São também o privilégio do acolhimento. O acolhimento sem reservas, como se o problema do irmão fosse, por igual, de todos os outros. Quantos casos de homossexualidade foram acolhidos na minha geração, no primeiro minuto, pelos irmãos, dando um espaço de liberdade e um pouco de ar ao irmão que se isolava ou escondia do mundo, tantas vezes dos próprios pais?

E são o privilégio das memórias. Memórias que sintetizam fases das nossas vidas. Na revolução de 74, deixei Portugal com a intenção de ir viver com o meu pai, exilado no Brasil. Entreguei o dinheiro que sobrava, uma nota de vinte escudos, a um dos meus irmãos. Gasta, já não vou precisar. Quando regressei, o meu irmão, antes de me abraçar, foi buscar a nota, não tinha gasto o dinheiro. Aquela nota era o irmão lá longe, nunca vinte escudos valeram tanto. Não gastaste? Toma, dá para recomeçares a vida.

Nem tudo é poético entre irmãos, muito menos automático. Há relações estragadas, perdidas. Os irmãos são nossos, mas são como toda a gente. Encantam, desencantam. E nós também. Mas os irmãos são uma oportunidade na nossa vida de tal modo extraordinária que é um crime destruir essa oportunidade, ou deixá-la desvanecer no nosso comodismo ou na nossa aceleração de vida.

Os irmãos são parte de nós. É por isso que não podem partir.