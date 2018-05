O encontro entre os Presidentes Donald Trump e Kim Jong-un. Prognosticando resultados antes do fim do jogo

Não sabemos ao certo os verdadeiros motivos que levaram Donald Trump a cancelar o encontro com Kim Jong-un, no dia 12 de junho, em Singapura, e uns dias mais tarde dar o dito por não dito. A comunicação social e os analistas têm conjeturado abundantemente sobre o assunto, avançando respostas mais ou menos credíveis. Independentemente do comportamento aparentemente errático dos dois principais protagonistas, importa perceber o que está verdadeiramente em causa.

Da agenda consta a desnuclearização completa da península coreana. Arriscando um prognóstico, a probabilidade de insucesso da Cimeira é extremamente elevada, se alguma vez se vier a realizar. A análise tem de ter em consideração dois aspetos com um peso crucial no resultado: o facto de uma negociação implicar cedências de todas as partes envolvidas, e até ao momento apenas ouvimos falar em cedências de uma delas; e a perceção dos motivos que terão levado Kim Jong-un a transformar-se num nice guy.

Os EUA colocaram em cima da mesa a desnuclearização total, completa, verificável, e irreversível da Coreia do Norte, assim como o abandono do país dos cientistas nucleares, antes mesmo da Coreia do Norte poder obter alguma coisa tangível em troca. O sempre oportuno John Bolton terá mesmo defendido uma desnuclearização imediata em vez do modelo faseado seguido na Líbia, em 2003. Segundo o Secretário de Estado Mike Pompeo, outra solução é inaceitável para Washington.

Por outro lado, não sabemos concretamente quais são as contrapartidas colocadas em cima da mesa pela Coreia do Norte, naturalmente de natureza securitária, e até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a atendê-las. Assinatura de um acordo de paz? Que garantias de segurança irá a Coreia do Norte procurar obter, se prescindir do armamento nuclear, o seu seguro de vida e garante de sobrevivência do regime? Como se irão materializar essas garantias? Terá lugar uma retirada significativa do contingente militar estacionado na Coreia do Sul - percebido por Pyongyang como uma ameaça -, assim como das forças navais americanas, no mar do Japão? Parece pouco provável. Este é o busílis da questão. E como vai reagir o Japão caso os EUA optem por satisfazer as exigências norte-coreanas?

Sejamos claros, a mudança de comportamento de Kim Jong-un não se deve ao efeito produzido pelas sanções norte-americanas, como é frequentemente argumentado, mas sim à intensa pressão colocada por Beijing sobre Pyongyang que não se sente nada agradada com a presença norte-americana na região, muito menos com o escudo antimíssil recentemente instalado à sua porta. Não seria correto minimizar a nova assertividade e o protagonismo da política chinesa, radicalmente diferente daquilo que era há 20 anos.

A teoria da utilização da Coreia do Norte pela China como uma buffer zone necessita de reavaliação. Em caso de uma intervenção militar iminente dos EUA na Coreia do Norte, em vez de atuar em seu socorro, a China intervirá militarmente em antecipação para acautelar os seus interesses, não deixando a iniciativa militar aos EUA. Kim está ciente do perigo que isto representa para o seu regime. A ameaça à sua existência não reside agora apenas no seu inimigo, mas também no seu “aliado” de longa data. Isto é algo de novo.

Não podemos descartar nesta equação a “capacidade persuasiva” da reforma do dispositivo militar chinês operada em 2016, que colocou cerca de 50 mil polícias (para gerir crises com refugiados) e 60.000 soldados, mais aviação e forças especiais, junto à fronteira com a Coreia do Norte (recorde-se que dois terços do sistema nuclear norte-coreano se encontra a menos de 100 quilómetros da fronteira com a China). As (novas) intenções de Beijing terão naturalmente produzido algum efeito em Pyongyang. Terão mesmo pesado decisivamente na mudança de comportamento do presidente Kim Jong-un. Não será por acaso que este visitou Xi Jinping em menos de dois meses.

A China está farta e cansada do comportamento dos líderes norte coreanos que tem servido de pretexto e justificação para o prolongamento da presença militar americana na península coreana. À semelhança dos russos que desconfiam que a instalação de intercetores de misseis intercontinentais na Polónia, a 500 km de S. Petersburgo e de Moscovo, seja dirigida contra a ameaça iraniana, também Beijing desconfia que seja Pyongyang o principal destinatário do escudo antimíssil colocado próximo de Seul.

Em última análise, a solução para a completa desnuclearização da Coreia do Norte tem de ser vista numa perspetiva mais ampla, na perspetiva de quem ganha e de quem perde do ponto de vista geoestratégico. E isso tem fundamentalmente a ver com a competição entre os EUA e a China, e com as fórmulas de convivência que estas duas potências conseguirem estabelecer, mesmo que obtidas através de proxies.

Os Estados Unidos são quem poderá ter mais a perder com a completa desnuclearização da península coreana. A presença militar americana, muito em particular o escudo antimíssil, tornar-se-ia desnecessária. Se do ponto de vista estritamente securitário deixaria de fazer sentido, do ponto de vista geoestratégico é inaceitável. Os EUA necessitam de manter uma presença militar na região que permita contrabalançar o crescente poder militar chinês e ao mesmo tempo tranquilizar o Japão. É difícil conceber uma retirada militar norte-americana da região. Washington dificilmente abdicará do tratado de segurança com Seul assim como retirará as suas tropas da península, como gostaria Beijing. Seria uma derrota em toda a linha. Os norte-coreanos estão inteirados desta situação.

Depois do comportamento americano na Líbia e no Iraque traduzido em operações de mudança de regime que levaram à queda de Muammar al-Qadafi e de Saddam Hussein, ao que se junta agora a retirada americana do acordo nuclear com o Irão, urge perceber como é que Pyongyang irá gerir a inextricável relação entre a sua capacidade nuclear e a sobrevivência do regime. Demover Kim Jong-un da ideia de que as armas nucleares não são uma garantia de sobrevivência superior às promessas americanas parece ser um exercício condenado ao fracasso. Ninguém se encontra em condições de dar garantias seja do que for.

Os recentes exercícios militares entre a Coreia do Sul e os EUA envolvendo cerca de 100 aviões incluindo os caças furtivos F-22 e os bombardeiros B -52 não ajudaram a criar um clima de confiança. Pyongyang manifestou o seu desinteresse na cimeira, se os EUA mantiveram as suas exigências sem oferecerem contrapartidas de segurança. Ora não faz sentido discutir uma solução para a região se só existirem cedências de uma parte. São necessárias grandes concessões de todos os protagonistas envolvidos e a solução tem de ser previamente concertada entre as grandes potências; ultrapassa as declarações de vontade dos líderes coreanos, peões de brega de duas grandes estratégias. Mas fazer concessões desta complexidade, com tantas implicações geoestratégicas, será superlativamente difícil. É um imbróglio. A manutenção do status quo é tremendamente desfavorável aos interesses chineses. A utilização de um proxie recorrendo a uma Cimeira é uma forma habilidosa e subtil de atuação. Contudo, o final do grande jogo terá de ser sempre acordado e decidido pelos jogadores maiores. Por isso, o prognóstico é reservado. Tudo como dantes, quartel-general em Abrantes.