Porquê uma Estratégia de Segurança Nacional?

Embora nos encontremos ainda longe de um consenso sobre a necessidade de elaborar uma estratégia de segurança nacional (ESN), o tema tem sido objeto de um debate prolongado entre os especialistas. É hábito nacional consumirmo-nos em debates, por vezes inúteis, dando a sensação que se acaba por decidir tardiamente mais por efeito do cansaço do que por uma convicção profunda. Ao contrário de que se passa em Portugal, na maioria dos países europeus pertence ao passado o debate sobre as vantagens da construção de uma estratégia de segurança nacional. Um número considerável dos nossos parceiros da OTAN e da União Europeia optou por desenvolver uma ESN. Assim o fez, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, em maio de 2013. A necessidade de uma estratégia de segurança nacional não decorre naturalmente de uma moda, mas de uma necessidades objetiva.

Em primeiro lugar, uma estratégia de segurança nacional consubstancia uma grande estratégia ou estratégia global do Estado. Essa necessidade não se aplica apenas às grandes potências. Ao definir o modo como se devem os Estados posicionar na arena internacional e o critério de utilização dos seus recursos, a estratégia nacional de segurança é um instrumento essencial para a sua sobrevivência. A sua importância não se reduz quando aplicada a pequenos Estados. Pretende-se com uma grande estratégia sincronizar e ao mesmo tempo maximizar o emprego dos vários elementos do poder do Estado: diplomático, Informacional, militar, económico e mais recentemente o comunicacional, este último destinado a moldar favoravelmente as perceções das opiniões públicas. A ESN garante que estes poderes se reforcem mutuamente.

Em segundo lugar, há que ter em consideração uma perspetiva alargada do conceito de segurança, que vai para além do conceito convencional de segurança relacionado fundamentalmente com os instrumentos de utilização da força, os militares em primeiro lugar; que extravasa a noção tradicional de segurança centrada nas ameaças militares à fronteira do Estado. Nesta nova aceção de segurança incluímos outras dimensões, pilares essenciais para a coesão das sociedades. Por exemplo, a segurança humana, na qual se inserem várias dimensões, entre outras, a pobreza, as alterações climáticas, e os efeitos das crises económicas e financeiras.

O conceito de segurança humana requer uma abordagem compreensiva assim como uma resposta a um novo quadro de ameaças, que vai também para lá da utilização dos instrumentos convencionais. Pressupõe perceber as interdependências entre vários setores da sociedade – por vezes concorrentes – nos quais podemos incluir, entre outras, as áreas do desenvolvimento, dos direitos humanos e naturalmente da segurança stricto sensu. Por isso, não só em virtude do seu objeto, mas também devido ao seu âmbito, importa entender a segurança nacional como um corolário decisivo das várias políticas do Estado, visando a prossecução dos seus fins últimos.

Em terceiro lugar, é importante perceber a natureza holística e transversal da segurança nacional. Só a construção de uma grande estratégia nacional global permite edificar estratégias gerais coerentes que se reforcem mutuamente, de modo a operacionalizar o emprego dos restantes pilares do Poder, ou seja, uma estratégia diplomática, uma estratégia de informações, uma estratégia económica e uma estratégia de comunicação, todas elas naturalmente subordinadas aos objetivos definidos pela estratégia global. É objetivo deste exercício orientar a ação das diferentes estratégias gerais de modo a que todos os elementos do poder do Estado funcionem sincronamente para atingirem de uma forma eficiente e eficaz os seus objetivos estratégicos.

Em quarto lugar, persiste ainda no nosso país uma conceção de segurança nacional entrincheirada no domínio da defesa nacional, e subordinada a esta. Na verdade segurança nacional não é o mesmo que defesa nacional. É preciso perceber porquê. Esta última faz parte da primeira, assim como os restantes pilares do poder do Estado. Se relativamente à defesa nacional existe uma escola de pensamento estratégico militar consistente e articulado materializada num conceito estratégico de defesa nacional, o mesmo não sucede nos restantes domínios (diplomático, informacional, económico e comunicacional) incluindo outros setores do âmbito securitário, como seja, por exemplo, a segurança interna.

O Conceito Estratégico de Defesa Nacional vigente, aprovado em 2013 através de uma resolução do Conselho de Ministros, define as prioridades do Estado em matéria de defesa de acordo com o interesse nacional, aborda compreensivamente a defesa nacional e formula considerandos sobre outros elementos do Poder do Estado. Apesar de ter subjacente em si mesmo uma conceção holística e um entendimento sistémico da segurança nacional, a sua formulação está focada na defesa nacional visando estabelecer as grandes linhas de atuação para as forças armadas, ficando naturalmente aquém dos desígnios de uma estratégia global. A atribuição da responsabilidade de monitorizar e apoiar a implementação das ações relativas às estratégias sectoriais identificadas no atual Conceito Estratégico Nacional a uma Direção-Geral do Ministério da Defesa reflete bem a simplicidade com que estes têm sido tratados.

Para além da evidente necessidade de uma grande estratégia nacional global é preciso pensar a sua arquitetura organizacional, nomeadamente a criação de um órgão coordenador que assegure a operacionalização da Política de Segurança Nacional, que não se limite ao patamar político – leia-se Conselho de Ministros – e integre também elementos dos patamares estratégico e operacional. Poder-se-ia deste modo ultrapassar as limitações impostas pela presente arquitetura organizacional composta por órgãos cuja responsabilidade em matéria de segurança é setorial. Não podemos deixar de sublinhar as reduzidas sinergias que decorrem de áreas complementares dotadas de matrizes sectoriais. Uma solução equilibrada tem de entender o desenvolvimento de uma estratégia de segurança nacional como um sistema de sistemas. Só assim se conseguirão ultrapassar os atuais bloqueios e maximizar os poderes do Estado fazendo frente aos desafios que se colocam à nossa sociedade e enfrentar a globalização melhor apetrechada. A tentativa de encontrar respostas a estas questões foi feita pelo Grupo de Reflexão Estratégica e encontra-se agora plasmada num livro recentemente publicado.