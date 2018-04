A Cavalo de Ferro acaba de publicar um monumento: “A Mente Aprisionada”, um clássico de 1953 escrito pelo poeta polaco Czeslaw Milocz. É um dos meus livros favoritos em qualquer género. Ou melhor, a grandeza de “A Mente Aprisionada” começa na sua condição de livro inclassificável, não tem género: é uma confissão pessoal que se cruza com uma reflexão filosófica sobre a mente totalitária (a mente comunista, neste caso). Arendt, Aron ou Kolakowski estudaram a carapaça exterior do totalitarismo; Milocz estudou o seu interior, viu o pulsar orgânico da mente totalitária a partir de dentro, a partir da ação concreta de intelectuais polacos que se deixaram seduzir e aprisionar pelo poder da verdade única, que só era única devido ao inefável peso epistemológico do gulag.

