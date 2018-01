Trágicos acontecimentos em Moçambique tiveram “motivações de natureza económica”

Os trágicos acontecimentos que vitimaram duas cidadãs portuguesas residentes nas províncias de moçambicanas de Sofala e Manica tiveram motivações de natureza económica.

A comunidade portuguesa residente em Moçambique encontra-se bem integrada e enraizada no país, sendo a sua presença valorizada tanto pelas populações locais, como pelas instituições e autoridades moçambicanas.

Prova disso foram as diversas manifestações de pesar que nos chegaram, entre elas do Governo Moçambicano e de outros responsáveis públicos, mas também vindos da sociedade civil.

Em Moçambique, como nos outros países do Mundo, o Estado português procura acompanhar e prestar auxílio aos cidadãos nacionais através dos serviços consulares e diplomáticos.

Em Moçambique temos representações consulares em Maputo (Secção Consular da Embaixada), na Beira (Consulado Geral) e em Nampula (Consulado Honorário).

Os serviços consulares de carreira prestam a assistência e o acompanhamento aos cidadãos residentes no estrangeiro – e aos seus familiares em Portugal – e às empresas e outras entidades portuguesas no estrangeiro, de várias formas e âmbitos, nomeadamente em casos de prisão ou detenção; sinistros; socorro em caso de catástrofe natural ou perturbações de ordem civil, entre outros.

Nos casos em apreço, podemos dizer que o titular e os colaboradores do Consulado Geral da Beira atuaram de forma incansável e muito dedicada, procurando prestar todo o apoio às famílias enlutadas. Mantiveram ainda um constante diálogo com as autoridades moçambicanas, de modo a que todos os procedimentos médico-legais e de cariz administrativo e burocrático pudessem ser concretizados da forma mais célere possível e que as informações de foro criminal pudessem ser obtidas também com brevidade.

Gostaríamos, assim, de reiterar a importância, de todos os cidadãos portugueses se inscreverem nos Consulados. É muito importante que constem dos nossos registos, para que os possamos ajudar de forma mais eficaz e célere.

Noutro sentido, as recomendações de segurança que formulamos estão constantemente acessíveis no Portal das Comunidades, na secção Conselhos ao Viajante, e abrangem diversos territórios e dimensões, sendo úteis para qualquer cidadão nacional residente no estrangeiro, mas também para cidadãos portugueses que se encontram em viagem.

Podemos ainda referir a aplicação “Registo Viajante”, que permite aos portugueses em viagem estabelecerem um canal de comunicação direto com o Gabinete de Emergência Consular e desse modo reportar situações urgentes de necessidade. Esta aplicação está disponível para dispositivos móveis e pode ser obtida gratuitamente.