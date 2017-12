Pssst… não é o Montepio, é a Mutualista

O interesse crescente de políticos, e opinião publicada, sobre a possível entrada da Santa Casa da Misericórdia no capital do banco Montepio está inquinado desde o início.

Sim, o caso tem todos os ingredientes para ser um escândalo: Um banco, numa altura em que ‘banco’ rima com ‘monte de problemas’; o seu presidente demissionário por não se entender com o único acionista; acionista esse que é uma organização mutualista que não prima pela transparência e que ninguém sabe a quem apresenta contas (a maior parte das vezes nem aos seus associados o faz a tempo); um líder da associação mutualista (Tomás Correia) com ligações políticas fortes e que é arguido por suspeitas de ter recebido €1,5 milhões do empresário da construção José Guilherme em troca de crédito do Montepio (na altura em que liderava esse banco); apesar dessas suspeitas, o dito arguido continua a liderar a Associação Mutualista como se nada fosse e a ter capacidade de interferir na gestão do banco; tudo sob o manto da maçonaria.

