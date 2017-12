A democracia pode ser cara. Não pode é fazer-nos de parvos

As mudanças na lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais têm décadas. As polémicas, idem. O tema é escaldante e percebe-se porquê. Desde o final dos anos 90 que os partidos têm vindo sucessivamente a avançar com um conjunto de alterações visando dar maior moralidade, transparência e controlo nos seus gastos.



Estas mudanças explicam-se de forma relativamente simples: era preciso aumentar, e muito, os gastos do Estado com os partidos, quer através do seu financiamento público, quer através do financiamento público de campanhas eleitorais, por forma a pôr-se termo aos donativos por empresas (que pura e simplesmente terminaram) e a limitar-se significativamente os donativos financeiros por pessoas singulares (não há donativos anónimos e só podem ser feitos por cheque depositado em conta identificada, com limites por pessoa).

