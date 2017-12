Atrás do tempo vem tempo

Há dois anos este Governo não tinha como chegar a este Natal. No dia 1 de abril deste ano, a ideia de Centeno presidir ao Eurogrupo só podia ser mentira (o Expresso foi bastante atacado por isso); há seis meses, o PCP não iria fazer greves e menos ainda ameaçar o futuro da Autoeuropa; antes de junho, António Costa era tido como quase infalível e Passos Coelho nunca abandonaria o PSD sem dar luta. A lista podia continuar, porque, uns nuns casos e outros noutros, todos falhámos as previsões.

Hoje é fácil ao PS dizer que a solução escolhida para chegar ao Governo foi magnífica. Na verdade, foi o que se pôde arranjar na altura. Nas autárquicas, quando o PS foi o partido que mais ganhou e o PCP o que mais perdeu, as três formações da ‘geringonça’ já estavam de tal modo amarradas que nenhuma pôde deixar a solução sem que fosse fortemente penalizada.

Agora, Costa deu não sei quantos tiros nos pés, o PSD está de rastos e só Marcelo mantém intacta a popularidade. De qualquer modo, em 2019, o PS vencerá as eleições, talvez, até, de modo a prescindir do PCP ou mesmo do PCP e do Bloco. Mas será assim? Por que motivo ao reconhecermos que falhámos tanto no passado podemos falar com segurança no futuro?

Até às eleições — melhor, até ao prazo previsto para as próximas legislativas — faltam quase dois anos. O que poderá acontecer? Alguém se atreve a fazer prognósticos sérios? Por exemplo, Centeno será um contestatário no Eurogrupo ou um ministro do Eurogrupo no nosso Governo, a travar as reivindicações de Bloco e PCP? Costa voltará à boa forma ou tornar-se-á errante à medida que há menos para desfazer e mais para construir? O PSD, seja qual for o líder, terá uma estratégia diferente da que teve ou continuará apagado? E o PCP e o Bloco? Aproveitarão a conjuntura para forçar mais o PS (como na questão das energias alternativas ou do salário mínimo), tentando deixar claro que foram eles, e não os socialistas, que fizeram com que os menos favorecidos vivessem um pouco melhor? E. nesse caso. o que fará o PS? Continuará a ceder até dar cabo da economia ou conseguirá o equilíbrio como até agora? E o BCE? Continua a dar dinheiro? E o preço do petróleo? E as taxas de juro?

A ver vamos. Prever o futuro, no meio de tantas condicionantes, é algo do passado. No fundo, é conversa de café, sem qualquer sustentação séria que não seja achologia de ‘tudólogos’.