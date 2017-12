A Maria vai com as outras

Há modas e modas, modas que vêm para ficar e outras que nos invadem por uns tempos, até que uma outra qualquer moda nos faça mudar de direção. Pedro Boucherie Mendes, jornalista, diretor de canais temáticos da SIC, fez ontem referência, na sua página do Facebook, a uma moda em particular: a moda dos ténis para toda e qualquer ocasião. Referindo-se à marca da moda, Pedro escreveu: “É virtualmente impossível estar num sítio onde estejam "jovens" e não apanhar alguém calçado com as três riscas. Como é virtualmente impossível conviver com alguma mulher mais chique e endinheirada e não a apanhar de Adidas nos pés a dada altura”. A Adidas, uma marca alemã de artigos de desporto, existe desde 1949, mas nunca o seu uso foi tão generalizado como agora. Desde casamentos a funerais, de Web Summits a exposições de arte, em ambiente de trabalho ou de diversão, os Adidas andam nos pés de meio mundo. Como explicar estas modas, estas variações cíclicas e extraordinárias na procura e uso de determinados bens? Durante muitos anos a questão das modas criou algumas dores de cabeça a economistas clássicos. A teoria económica neoclássica assume que as preferências dos indivíduos são fixas e o que causa variações na procura são variações de preço e de rendimento. Com estes pressupostos, é difícil explicar explosões no consumo de determinados bens, mas não impossível. Uma maneira de o fazer é considerar que um bem ou serviço tem também atributos sociais. Mais especificamente, a satisfação das necessidades individuais e sociais associadas ao consumo de determinado bem depende do consumo do bem em si e do consumo do mesmo por demais consumidores. Por exemplo, a satisfação das necessidades sociais associadas ao uso de um par de ténis de uma determinada marca depende de quem atualmente usa essa marca. A satisfação da necessidade material, mais especificamente a de proteger os pés, depende da qualidade dos ténis. A este nível, as marcas até podem sersemelhantes, masse os consumidores acharem que quem calça Adidas é mais “cool” do que quem calça outra marca, passam também a querer usar Adidas, gerando um efeito multiplicador que faz com que o atributo social das marcas passe a ser diferente. A teoria neoclássica até pode conseguir explicar “as modas”, mas teima em assumir que as preferências dos indivíduos são fixas, algo que é difícil de assimilarmos. Nós somos animais sociais e como tal não coexistimos em isolamento, mas interagimos em contextos sociais, logo a influência dos pares pode não só alterar o atributo social dos bens e serviços, mas também as nossas preferências. Muitas das vezes nem sabemos bem o que queremos, mas desejamos o que desejamos através das escolhas dos outros. Estes outros podem ser família, amigos, colegas de turma, companheiros de casa, colegas de trabalho, vizinhos, ou mesmo celebridades que não conhecemos pessoalmente, mas com as quais nos identificamos. Genericamente, os grupos de referência podem incluir qualquer conjunto de indivíduos que tenham laços isolados com outros indivíduos no grupo ou grupos inteiros que estabeleceram normas sociais que afetam o comportamento individual. A força dos laços é muitas vezes definida pela frequência das interações entre indivíduos. Os indivíduos num grupo de referência não são necessariamente iguais. A heterogeneidade que pode resultar de diferentes capacidades intelectuais, físicas e ou outras características observáveis ou não, também pode determinar o tipo e o grau de influência que um indivíduo exerce sobre outro. Não é só nas decisões de consumo que somos influenciados pelos outros. As escolhas alheias influenciam quanto e como investimos, poupamos, trabalhamos, estudamos. Se ficamos no país ou emigramos, se casamos ou não, se queremos ter filhos e quantos queremos ter. O impacto dos pares nas decisões económicas é tão vasto que é fundamental para os decisores políticos e para as empresas perceberem como é que esta influência se processa, por forma a aplicar medidas e estratégias que potenciem os efeitos positivos e minimizem os efeitos negativos das interações sociais. Considere-se por exemplo o consumo de álcool entre os jovens. Este é consumo é largamente influenciado pela média de consumo do grupo em que se está inserido. Alterações no comportamento do grupo modificam a decisão de consumo de cada individuo. Sendo assim, medidas políticas que reduzam o consumo de álcool nos jovens podem ter efeitos multiplicadores positivos porque a redução do consumo individual causa alterações na média de consumo do grupo, podendo alterar uma norma social. Se o grupo for homogéneo no que respeita ao consumo, ou seja, se os seus membros consumirem idênticas quantidades de álcool, as medidas que serão mais eficazes serão aquelas que abrangem todos os elementos do grupo, como por exemplo alertar para os potenciais perigos do excesso de consumo de álcool. Mas, se o grupo for muito heterogéneo, havendo, por exemplo, um elemento chave cujo o consumo de álcool é bastante mais elevado do que o consumo dos restantes membros, será mais eficiente aplicar uma medida mais especifica, dirigida a esse elemento chave. A influência dos outros em nós é uma constante da vida. Somos parte de um grande rebanho que valoriza muito a identidade de grupo conformando-se e ajustando-se às escolhas dos outros. Por muito que a ciência económica, neoclássica ou comportamental, consiga explicar comportamentos de “Maria vai com as outras”, não consegue, porém, prever quando é que um bem ou serviço se torna moda. Por isso, por agora, use e abuse das sapatilhas, pois por muito que durem é provável que a moda dure menos que as solas.