Sozinha na frente: Angela Merkel e a CDU/CSU ganharam as eleições federais

Embora tenham sofrido pesadas perdas em termos de votação, a chanceler Angela Merkel e os conservadores da CDU/CSU, como se previa, ganharam as eleições federais alemãs de 2017 com uma margem confortável, dispondo agora de um mandato claro para formar um novo governo de coligação nas próximas semanas.

Para o adversário de Merkel, Martin Schulz, e para os sociais-democratas, trata-se do pior resultado na história pós-guerra. O AfD, partido de direita, e o Partido Liberal (FDP) foram vencedores claros, pois ambos duplicaram o número de votos em relação à última eleição, ultrapassando o limite de 5% necessário para garantir representação parlamentar. O próximo parlamento será composto por seis partidos, o que complica o processo de formação de um novo governo de coligação, dado que nenhum destes partidos alcançou uma votação próxima de 50%. Para Merkel, poderá ser particularmente complicado constituir um novo governo, já que todos os seus três pequenos anteriores parceiros de coligação sofreram graves perdas eleitorais desde 2005. Portanto, o fraco resultado do seu parceiro da Grande Coligação poderá, de facto, deixar Merkel sozinha na frente, caso o SPD decida recusar qualquer coligação com a chanceler para voltar a assumir-se como um partido de oposição.

Todas os partidos descartaram a ideia de formar coligação com o AfD, partido anti imigração e eurocético, o que deixa apenas duas opções. A primeira é a continuidade da Grande Coligação entre a CDU-CSU e o SPD, o que parece menos provável, devido ao fraco resultado histórico do SPD e à preferência do partido em assumir-se como o principal partido de oposição. Para persuadir o SPD, Merkel teria de fazer importantes concessões sobre a redistribuição de riqueza e sobre a política fiscal expansionista, o que, de momento, só parece provável caso as conversações com o Partido Verde e com o FDP sejam interrompidas.

A segunda opção, a “coligação da Jamaica” (uma referência às cores dos partidos envolvidos), é a mais provável para Merkel. Em contraste com o SPD, ambos os líderes do partido dos Verdes e do FDP expressaram a sua vontade de encetar negociações com Merkel. No entanto, essa coligação poderia ser bastante instável devido às diferenças significativas entre os Verdes e o FDP em relação à integração financeira na Europa, carga fiscal, política energética e política económica. Além disso, ambos os partidos irão integrar o processo negocial com grande dose de confiança após os resultados das eleições, o que reduz a possibilidade de compromisso.

Por fim, existe o risco de Merkel não conseguir formar qualquer coligação por causa das profundas feridas do SPD e do antagonismo político dos Verdes e do FDP, o que levaria a novas eleições e a uma maior incerteza política.

Dado que todos os prováveis governos de coligação serão liderados pela CDU, que está no poder, e por Merkel, não é de esperar que venham a ocorrer grandes mudanças de política nos próximos quatro anos. O eventual parceiro de coligação limitar-se-á a influenciar o rumo político do novo governo, seja um governo mais liberal, com o FDP, ou uma continuação da atual política de centro-esquerda com o SPD.

Para os mercados, trata-se de uma posição muito confortável, sem resultados extremos que possam desafiar o quadro atual na União Europeia (UE) ou na Zona Euro. As eleições alemãs provavelmente terão um impacto limitado nos mercados de obrigações e de ações. Há 12 meses os mercados começaram a temer que a crescente popularidade do AfD, partido anti-euro e anti-imigração, pudesse levar a uma mudança radical na política alemã em relação à UE e ao euro, mas esses receios mostraram-se infundados. Embora o AfD tenha obtido uma votação de 13% e vá usufruir de uma forte cobertura mediática nos próximos dias, todos os outros partidos descartaram a hipótese de formar algum tipo de coligação com este partido. Quer isto dizer que, por enquanto, o AfD não irá exercer qualquer influência direta na política alemã. Em vez disso, o mercado deverá virar rapidamente as suas atenções para as eleições italianas do próximo ano, pois neste caso é mais provável que venha a ocorrer uma alteração radical do xadrez político.