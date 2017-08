Globalização e política 4.0

A inquietante escalada populista, nacionalista e protecionista tem-se alimentado de um discurso contra a globalização e contra o comércio internacional. Este é um debate fundamental e não pode limitar-se às cimeiras internacionais. Muito do que será o futuro da democracia liberal joga-se nesta discussão sobre a globalização.

São inegáveis os benefícios da globalização. Sem a abertura dos mercados e sem o comércio internacional não teria sido possível retirar 1000 milhões de pessoas da situação de pobreza extrema. O problema não está na capacidade de, através da globalização, gerar mais crescimento económico. O grande problema está, por incapacidade das políticas nacionais e da coordenação internacional, no aumento das desigualdades verificado nas últimas décadas. São muitos os que, nos países mais ricos, sentem que as oportunidades económicas escasseiam e que as alterações demográficas, tecnológicas e climáticas ameaçam empregos e a sustentabilidade do Estado social.

Mas será a globalização a causa da incerteza e da insegurança, ou apenas um bode expiatório?

É a globalização ou é, antes, a obsolescência tecnológica que está a destruir empregos? A revolução tecnológica em curso gera vencedores e vencidos. Alguns sectores e empresas despontam e criam empregos e outros, por desadequação, perdem competitividade e desaparecem. Mas isso sempre aconteceu. Mais do que uma cruzada contra a robotização e contra o comércio internacional, devem os governos fazer aquilo que lhes compete: preparar os mais jovens para as profissões do futuro, requalificar os trabalhadores para um contexto de mudança acelerada e proteger os mais vulneráveis.

Segundo, pode ser-nos indiferente o impacto da globalização e do comércio internacional nos países em vias de desenvolvimento? O acesso aos mercados é condição sine qua non para o combate à pobreza e para a promoção do desenvolvimento sustentável. Por cada euro investido na melhoria das condições de acesso ao mercado por parte dos países mais pobres, existe um retorno de oito euros através do aumento das exportações. O recente relatório da OCDE “Aid for Trade” destaca o papel do comércio digital e das infraestruturas digitais na melhoria da economia e emprego nos países em vias de desenvolvimento. E, se é verdade que o comércio digital aumentou nos últimos dois anos de 16 para 25 biliões de dólares, constituindo um dos motores do crescimento mundial, não é menos verdade que ainda existem 4 mil milhões de pessoas sem acesso à internet.

Em suma, para combater a pobreza precisamos de mais e de melhor — e não de menos — globalização. Na esfera internacional, é preciso reforçar, com recursos públicos e privados, a ajuda ao desenvolvimento, assegurar o cumprimento dos novos objectivos de desenvolvimento sustentável e de combate às alterações climáticas, promover a concorrência e o acesso aos mercados, combater a cartelização e os fluxos financeiros ilícitos.

Mas, muito do esforço de regulação da globalização joga-se em casa. É, em grande medida, à política nacional que compete o combate às desigualdades, seja superando problemas antigos de coesão e justiça social, seja enfrentando os novos riscos de desigualdade associados às alterações tecnológicas e à digitalização da economia.

Mas não nos iludamos: o combate ao populismo, ao nacionalismo e ao protecionismo não se resolve com tecnocracia. É preciso reformar os sistemas políticos. Vivemos numa nova economia assente na Tecnologia 4.0 – com avanços tão significativos como o armazenamento de energia, a inteligência artificial, a genómica, os veículos não tripulados e a impressão 3D, potenciados por novos modelos de negócio colaborativos – que ainda convive com uma Política 1.0, com alguns mecanismos de representatividade, de participação e de escrutínio anacrónicos.