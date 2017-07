Nasci num bairro clandestino de Loures. No meu BI está escrito “natural de Santa Iria da Azóia, Loures”. Ao longo dos anos 80 e 90, os acampamentos de ciganos foram sempre uma fonte de medo. Por exemplo, os primos e vizinhos que já andavam na escola de São João da Talha reportavam casos diários de violência provocada por ciganos; até tiros eram disparados do acampamento em direcção à escola. No país mediático tutelado pela inquisição do BE, esta realidade não existe. Eu sei disso. Confesso que invejo esta classe média citadina e de esquerda que nunca viveu num ambiente de violência suburbana. Já a invejei com ressentimento. A minha vida e carreira teriam sido mais fáceis se tivesse Marx e não Hobbes na mesa de cabeceira. Hoje invejo-a apenas, sabendo que seria um homem mais feliz se o medo diário gerado por gangues de ciganos, negros e (não me prendam já) brancos não tivesse marcado o meu dia-a-dia. Mas, invejas à parte, era importante que não se confundisse o evidente populismo desta nova e desventurada personagem com o problema real e antigo que existe em Loures e na grande Lisboa em geral.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido