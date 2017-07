O Estado pela calada

É extraordinário. Ao fim de um mês, a primeira e única coisa que a Proteção Civil tem para dizer é que os comandantes no terreno nada podem dizer; a primeira coisa que a preocupa é a informação controlada, que é o mesmo que falta de informação; a primeira coisa que decide é mandar calar a estrutura para que não se conheçam as clamorosas falhas dessa mesma estrutura. Quase todas as perguntas no recesso do grande incêndio estão já recessas por responder. Mas se não houver perguntas, então a Proteção Civil relaxa. Só que não. E se o governo perfilha ou apadrinha esta decisão, então ou é tanso ou é sonso. Percebe o que está a acontecer?



Só que ministra da Administração Interna não se chama Constansa Urbano de Sonsa, não pode demarcar-se de uma decisão destas sobre um organismo que tutela e que falhou estrondosamente naquele primeiro dia do incêndio de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera. E o primeiro-ministro, António Costa, que ainda ontem defendia – e bem – os valores da liberdade e da democracia quando criticou – e bem – um candidato racista e censurou – e bem – o PSD por manter-lhe o apoio, não pode envelopar os mesmos valores quando um organismo do Estado decide (ou foi mandado decidir?), como ontem fez a Protecção Civil, que daqui para a frente ninguém, nenhuma chefia ou chefiado no terreno e na estrutura, pode fornecer informações a jornalistas a não ser através de um diretor de comunicação (um “spin doctor”) em Lisboa duas vezes por dia. Controlar a informação é apenas e tão só querer vedar o acesso a informação.



O sonho de qualquer político é escrever o jornal da hora seguinte. Da Proteção Civil também. Aparentemente vive para as aparências. E a sonsice maior está no agendamento de conferências de impressa diárias, o que é um bom mecanismo de prestação de informação, mas incompleto porque distante do terreno e tem como contrapartida mandar calar toda a estrutura e remeter os jornalistas para um site que está sistematicamente desatualizado ou inativo. Não é só com o Siresp que “está tudo bem”. A Proteção Civil convive bem com falhas sistemáticas de informação. Aparentemente.



Isto é um "blackout" fingido: não apaga as luzes, pretende encandear os olhos com um único foco de luz forte. O trabalho dos jornalistas no grande incêndio em nada prejudicou o combate e em tudo beneficiou o esclarecimento das populações. Só que denunciou muitas falhas da Proteção Civil. Porque mostrou como foi feita uma revolução procedimental no início do ano que retirou eficácia às estruturas intermédias de combate; porque revelou que as chefias determinantes foram mudadas dois meses antes da época de incêndios; porque demonstrou que, na véspera do dia fatídico, a Proteção Civil ignorou os alertas meteorológicos do IPMA; porque publicou as falhas de comando e de articulação nas horas seguintes à ignição; porque mostrou como os procedimentos previstos em diplomas legais não foram cumpridos; porque denunciou falhas sistemáticas e sem protesto do Siresp; e porque vem mostrando que, desde o incêndio, nada mudou na Proteção Civil para melhor acudir aos acidentes e incidentes da época que decorre, nem alterações na estrutura, nem reformas, nem mudanças internas – a não ser mandar silenciar fontes de informação. “Boys will boys”.



Para mais, a estrutura de comunicação da Proteção Civil é incompetente. Não responde às perguntas enviadas, não esclarece nada sobre as falhas que documentos sigilosos a que os jornais têm tido acesso - e dá respostas erradas: quando surgiu a informação de que um avião Canadair teria caído nos incêndios, o Expresso ligou para a Proteção Civil, que confirmou a informação. Confirmou! Só que não tinha caído avião nenhum. São estas as qualidades comunicacionais da Proteção Civil? Ou quer ela ter a qualidade do exímio controlo da informação?



No fim desta linha não está o esclarecimento, está a simulação ou dissimulação. Nenhuma sociedade sujeita a informação controlada é melhor, nem mais livre, nem mais democrática, nem sobretudo mais capaz de se conhecer, regenerar e melhorar. Como questiona o célebre dilema filosófico, se uma árvore cair no meio de uma floresta onde não está ninguém para ouvir, será que fez barulho? É isto que a Proteção Civil quer: pouco barulho. Se o governo aceita esta decisão, é tanso; se a mandatou, é sonso. E se não acaba já com este silenciamento de um organismo do Estado, então a Proteção Civil é irrelevante nesta história: temos um governo manipulador, que assume como sonho ditar as frases das notícias que quer que a sociedade leia. Estão bem enganados.