Regionalismos e Lisboa

A polémica estalou. São os efeitos do ‘Brexit’ a chegar a Portugal. Oportunidade em aberto: a nova sede da Agência Europeia do Medicamento. Uma instituição merecedora de esforços conjuntos na luta renhida para a ganhar. Um objetivo para todos remarem no mesmo sentido, como no Euro-2004, mas agora com um significado menos lúdico naquilo que poderia ser também um polo de dinamização da indústria farmacêutica nacional. Não é gastar milhões em estádios para um mês de futebol.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)