Parlamento da Saúde: 19 propostas para o doente estar no centro da decisão

Comissão O Doente no Centro da Decisão diz ter chegado ao desenho das 19 propostas com um base num trabalho intenso de "revisão da literatura nas temáticas da centralidade do doente, auscultação de peritos, visitas de campo a unidades de saúde e a instituições com responsabilidades na decisão em saúde, e troca de impressões com as restantes comissões".

As quase duas dezenas de recomendações aprovadas resumem-se a cinco áreas de atuação. Prendem-se as duas primeiras com "o futuro da formação em saúde" e o "percurso do cidadão no sistema de saúde".

Depois há um grande investimento no "marketing social e literacia em saúde", para que no fim se foquem na "capacitação das associações de doentes" e nos "outcomes em saúde baseados em valor para o doente".

Todas as propostas da comissão estão reunidas no blog do Parlamento da Saúde.