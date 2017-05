Parlamento da Saúde: comissão de Saúde Mental avança com pacote simplex

As medidas da comissão de Saúde Mental do Health Parliament Portugal assentam em quatro grandes áreas: emprego, financiamento, inovação e um pacote de medidas simplex.

Na primeira, os objetivos são "contribuir para a integração da pessoa com doença mental no mercado laboral e reforçar benefícios para empresas e indivíduos que apoiem a área da saúde mental".

No caso do financiamento, a comissão advoga a implementação de medidas para a prevenção de doença mental nos primeiros anos de vida e de um modelo colaborativo faseado para o tratamento da depressão, "baseando-se num estudo sobre financiamento em saúde mental, da autoria do Professor Julian Perelman, da Escola Nacional de Saúde Pública".

Quanto à inovação em saúde mental, pretendem avançar com um título de impacto social, o primeiro na área da saúde.

Por fim, um pacote de medidas simplex para uma "maior rapidez de resposta em processos excessivamente burocráticos envolvendo a pessoa com doença mental grave".

As propostas da Comissão estão aqui em lista completa.