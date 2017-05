Parlamento da saúde: comissão de Ética propõe criação de lei de dados

A Comissão de Ética do HPP está empenhada em refletir sobre o compromisso da democratização da ciência. Propõem estratégias de esclarecimento e de envolvimento da sociedade que promovam um ambiente de confiança na protecção dos dados e o investimento na promoção da utilização dos dados em prol dos progressos nos cuidados de saúde e da ciência.

Entre as recomendações destaque-se a criação da lei de dados em saúde, de uma comissão nacional para a informação em saúde e de uma entidade reguladora de forma a salvaguardar os limites e as referências éticas que devem estar na vanguarda de todo o processo. A comissão lembrou que "a partilha de informação já existe, só não está integrada nem agregada".

"Precisamos de partilhar mais informação em saúde. Precisamos de celebrar um compromisso social alicerçado nos valores éticos indeléveis, num pacto de confiança assente no respeito pelo princípio ético da autonomia, na transparência, na integridade, na clareza, na segurança e na privacidade, no rigor e na competência profissional, traduzida no cumprimento das boas práticas clínicas e de investigação e no fortalecimento da relação entre profissionais de saúde, gestores, políticos e cidadãos."

As recomendações, todas aprovadas na assembleia, estão aqui reunidas.