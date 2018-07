Ça marche, Macron? O dia D da Comporta… ou talvez não. Vem aí o maior eclipse total da Lua.

A frase, que inspira o título e o arranque deste texto, ainda lá está se consultarmos a edição impressa do jornal “Le Parisien”. É uma daquelas frases, a ilustrar uma foto com o Presidente da República francesa no meio de uma multidão, que parece distante, à luz dos dias que se seguiram. Mas tem poucos meses. Emmanuel Macron, sorridente, no meio de uma multidão. Tal como esteve em Moscovo, sentado entre adeptos do futebol, num mundial onde só houve dias de glória franceses. E por contágio, do seu Presidente. Por essa altura, o “ça marche” não tinha qualquer ponto de interrogação. Nem merecia dúvidas.



As questões nasceram dias depois. E tiveram desenvolvimentos nas últimas horas com a confirmação, por parte dos deputados do partido “Les Républicains” da entrega de uma Moção de Censura que vai ser discutida e votada na terça-feira, dia 31. A oposição já sabe que não vai derrubar o Governo (de maioria absoluta), mas quer levar o protesto ao Parlamento no caso que ficou conhecido como o “affaire Benalla”.



Alexandre Benalla, o homem em torno de quem se criou o caso, era assessor do vice -chefe do gabinete presidencial e foi responsável pela segurança da campanha de Macron em 2017. Foi identificado num vídeo, publicado pelo “Le Monde” a agredir um manifestante no dia 1 de Maio. Estava entre as forças policias, utilizando equipamento policial, mesmo sem pertencer às forças políciais. O que começou como uma pequena polémica, ganhou dimensão durante os cinco longos dias em que o Presidente e o Governo estiveram em silêncio.



Terá Macron criado uma força de segurança paralela no Palácio do Eliseu? O Governo desmente.



Benalla quebrou ontem o silêncio, em entrevista ao mesmo jornal que denunciou o caso. Admite que cometeu erros, diz que cometeu uma falha, mas não acha que tenha traído o Presidente.

O chefe de Estado francês, 24 horas antes, tinha utilizado a palavra “traição” ao referir-se ao ex-colaborador. Mas também lhe deixou elogios. E assumiu para si as culpas e responsabilidades numa espécie de vitimização contra tudo e todos. Jornalistas e oposição.



É no seu pior momento político que Emmanuel Macron chega hoje a Lisboa. Sem cancelar nenhum dos dois momentos previstos em Portugal. De manhã, vai estar na Gulbenkian, ao lado do Primeiro-Ministro para falar do futuro da Europa. A iniciativa chama-se “Encontro com os cidadâos sobre os desafios da Europa”.

Depois de um almoço de trabalho com António Costa, junta-se a Pedro Sánchez para a realização da Cimeira das interligações energéticas . O encontro interessa especialmente à Península Ibérica, à procura de ultrapassar o isolamento energético. A Luísa Meireles explica.





Ainda a Grécia.

Nas últimas horas, a suspeita de mão criminosa por trás dos incêndios de terça-feira. O Ministro grego da Ordem Pública, Nikos Toscas, utilizou, em conferência de imprensa as palavras “indícios sérios”. Porque as chamas terão deflagrado, quase ao mesmo tempo, em vários locais. Com as investigações a decorrer, é muito cedo para certezas absolutas. Se é que alguma vez existirão.

Depois da tragédia, com a contagem das vitimas em atualizações permanentes (o último balanço refere 85 mortos) a notícia de um dilúvio que se abateu também sobre a zona de Atenas. O jornal Ekathimerini mostrou as primeiras imagens de carros encavalitados. Da lama e das inundações, das chamadas de emergência. E das previsões da meteorologia que indicam que a chuva vai continuar a cair com força e vai chegar à zona atingida pelos incêndios. O Expresso reproduz.



Gotas que em nada atenuam os efeitos de uma tragédia que conhecemos tão de perto. As semelhanças com Pedrogão estão lá, desde o primeiro minuto.

Os Gregos deram rapidamente conta disso e é a olhar para o passado português que o mesmo jornal procura explicações e aponta um exemplo.

“A resignation is imperative” é o título escolhido para editorial num texto onde se pode ler o nome de Constança Urbano de Sousa. “A demissão da Ministra portuguesa está fresca na nossa memória. A demissão de, pelomenos um Ministro grego, vai mostrar que o Governo respeita as vitimas, após esta tragédia”.

Pedem-se responsabilidades políticas na Grécia.