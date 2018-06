Chef Tiger. O prazer de complicar o que é simples

Imaginemos então que as sardinhas acabaram de sair do barco que as tirou do mar e repousam agora num prato cobertas de sal. Não é preciso escondê-las, basta que pareçam saídas de um leve nevão. O cenário de inverno é o ideal para desconstruir o prato preferido do verão. Estão, pois, os peixes cobertos de neve e, ai ao lado, já estala o carvão, que se quer bem encarnado e quente. Aquece a grelha, dourada como o peixe, onde os pimentos se vão transformando no aconchego. Quando a sardinha se aproxima, o importante é manter a calma - a mesma que deve sentir ao ler a próxima frase, uma espécie de conselho que nada diz: o peixe ao lume não deve ficar muito tempo nem pouco. Atente da forma do peixe. Se começar a enrolar, já passou demasiado. O conselho que se segue é mais útil: ignore a cabeça da sardinha assada no prato, faça um corte um pouco abaixo das guelras e outro junto ao rabo e, de seguida, retire o lombo passando a faca junto à espinha. O resto já se sabe: uma fatia de pão e um copo de cerveja.

O chef Tiger está no Facebook e no Instagram. Siga este adorável cozinheiro de quatro patas e seja dos primeiros a saber sempre que é publicada uma nova receita.