Visita ao navio mais luxuoso e futurista do mundo

A companhia de cruzeiros MSC tem um navio acabadinho de estrear, o "MSC Seaside". É o primeiro navio da classe Seaside e também o primeiro da companhia a ser construído nos estaleiros Fincantieri, em Itália. Foi inaugurado no passado dia 30 de novembro, em Trieste, nas margens do Adriático, num evento que contou com a presença de três mil pessoas.



A temperatura baixa (quatro graus), a chuva e o anoitecer precoce não permitiram usufruir de todos os espaços exteriores do “navio que segue o sol”, totalmente concebido para aproveitar o máximo do espaço exterior sobre o mar. Mas havia novidades suficientes para mostrar.

Jaime Figueiredo

DESENHO INOVADOR

À primeira vista, o "MSC Seaside" destaca-se com a sua popa inspirada em hotéis de praia. A sua enorme estrutura arredondada parece dividida, porque no meio há elevadores panorâmicos que sobem da South Beach Pool até ao deck 18 onde se encontra uma das grandes novidades do navio. Apostando nas experiências ao ar livre, a MSC construiu a Ponte dos Suspiros, uma estrutura com chão em vidro a 40 metros de altura, que permite a melhor vista do navio, mas só para os mais aventureiros.

Jaime Figueiredo

Outra marca particular do "MSC Seaside" é a promenade exterior em redor do navio, a maior alguma vez antes construída num barco. O resultado é uma ampla área de relaxamento ao ar livre, muito mais perto do mar do que as plataformas superiores, onde se encontram duas "pontes infinitas" com chão em vidro, que dão aos passageiros a sensação de estarem a caminhar na água. Estes maravilhosos espaços públicos circundam todo o navio com uma tentadora variedade de bares e restaurantes.

VARIEDADE DE ALOJAMENTO

O navio tem 2067 camarotes com 13 tipologias diferentes, dos quais 73% com varanda. O alojamento com design inspirado no Butique Hotel tem uma decoração contemporânea e cores mais sóbrias do que os navios anteriores e foi concebido para ir ao encontro das necessidades de uma grande variedade de passageiros, em particular famílias com crianças ou grupos até 10 pessoas, que têm ao seu dispor 111 camarotes com ligação entre si e beneficiam de um sistema engenhoso, com sofás que se desdobram em dois beliches simples, evitando assim a restrição do espaço. Na popa, o “condomínio de praia” disponibiliza 14 suites com banheira de hidromassagem, varanda e terraço, onde os passageiros terão a possibilidade de descansar e descontrair ao sol, com vista para a promenade e para o mar.

Jaime Figueiredo

Além disso, o MSC Yacht Club, um espaço privado de luxo inaugurado com os navios da classe Fantasia em 2008, foi redesenhado e elevado a outro patamar no "MSC Seaside". Localizado nos prestigiados decks da frente do navio, oferece aos passageiros mais exigentes um solário de 1600 m² com uma pequena piscina e dois jacuzzis.

Jaime Figueiredo

Este conceito único de navio-dentro-de-um-navio, com serviço de mordomo de 24 horas, foi agora expandido por cinco decks, disponibilizando 86 camarotes e suites, duas das quais com uma enorme sala de estar e uma ampla varanda com espaço para refeições e jacuzzi privado. Ao contrário do "MSC Meraviglia", onde esta área estava parcialmente coberta de elementos de vidro semelhantes a velas, o terraço do "MSC Seaside" é completamente ao ar livre, com exceção do bar e da área de estar no buffet. Pela primeira vez, o restaurante está localizado diretamente acima do salão com uma vista aberta para a frente através de uma grande parede de vidro. O salão dá acesso a um terraço com poltronas e espreguiçadeiras.

Jaime Figueiredo

O ENTRETENIMENTO

O monumental Átrio Central, com as já conhecidas escadas Swarowski, tem uma enorme parede LED de três andares ladeada por placas metálicas onduladas. Este espaço gigantesco, a toda a largura do navio, com uma altura de quatro decks, tem um palco com espetáculos à noite ou mesmo artistas pendurados no teto. No deck 8 do átrio, há uma enorme janela curva de cada lado que permite a entrada de muita luz durante o dia. Num desses espaços encontra o Champagne Bar, onde abundam cocktails para beber a ver o mar.

Jaime Figueiredo

Também pode optar por ir ao Metropolitan Theatre com 934 lugares sentados, que apresenta um espetáculo ao estilo da Broadway, diferente em cada noite da semana, e com quatro sessões diárias, ou apreciar música ao vivo em oito espaços diferentes. Mas existem muitas outras áreas de entretenimento a bordo, como por exemplo, um simulador de Fórmula 1, uma pista de bowling em tamanho real, casino e um cinema 4D.

Jaime Figueiredo

Subindo até ao deck 16 na popa, encontramos o local perfeito para os que procuram descansar, nadar ou tomar banhos de sol. Uma piscina rodeada de grandes espaços com cadeiras, mas também um ecrã gigante e um palco. Mais acima está a piscina principal com 2555 m². É interior e tem teto retrátil, que pode ser aberto quando o navio está no porto ou se o tempo permitir.

Jaime Figueiredo

PARQUE AQUÁTICO

Para os mais aventureiros que pretendem ter a sensação de voar no mar, nada como experienciar o maior slide que existe atualmente em qualquer navio de cruzeiro. Os navios da classe Oasis da Royal Caribbean também possuem um slide, mas apenas com 25 metros de comprimento. Partindo da chaminé do navio, os passageiros terão a possibilidade de deslizar a alta velocidade, uma aventura ao longo de 105 metros de comprimento que termina com a aterrarem na popa. Em cada uma das extremidades existem dois grandes arcos.

Jaime Figueiredo

Além disso, há quatro escorregas de água com 160 metros, tubos repletos de voltas e curvas que se estendem parcialmente sobre o lado de fora do navio e que permitem ver o mar que se encontra em baixo. Ainda dentro do parque aquático e a pensar nos mais jovens pode encontrar o Adventure Trail, um percurso de cordas que permitirá aos passageiros atravessar entre torres, pontes de corda, rampas e escorregas e ainda uma estrutura colorida de jogos de água.



Outra novidade é o Slideboarding, um escorrega com jogos de vídeo interativos que permite deslizar por dois andares e 112 metros numa jangada controlada com um comando com botões coloridos. O objetivo é combinar as luzes coloridas que se encontram nas várias secções do escorrega com os botões da jangada. O escorrega tem incorporado um sistema de jogo inteligente que permite identificar o seu passageiro.

Jaime Figueiredo

Ainda a pensar nos jovens, uma parte do parque aquático tem disponível uma estrutura colorida de jogos de água que é uma experiência em si própria. É a área AquaPlay, com baldes de plástico, jatos de água, uma ‘árvore de chuva’ e um miniescorrega. Diretamente ligado ao Aqua Park tem também o Adventure Trail, um percurso de cordas que permitirá aos mais novos atravessar pontes de corda entre torres, rampas e escorregas. Os exploradores deste percurso terão de se movimentar rapidamente enquanto, simultaneamente, os familiares e amigos estarão em baixo a disparar canhões de água.

Jaime Figueiredo

GASTRONOMIA REQUINTADA

A bordo existem muitos espaços a descobrir quando a fome aperta. No total são 11 os locais de refeição diferentes, incluindo um para crianças, uma pizzaria e dois buffets abertos 20 horas por dia, onde a oferta abrange gastronomias de distintas latitudes. Há vários restaurantes temáticos, com é o caso do novo Ocean Cay, um elegante restaurante com um ambiente elegante e minimalista onde se pode deliciar com ostras, lagosta, camarão e caranguejo servidos frescos. Igualmente novo é o restaurante Bistrot La Bohème com cozinha tradicional francesa.



Para os amantes de comida asiática, há o Sushi Bar onde é servido sushi fresco, sashimi e tempura, o restaurante asiático Teppanyaki onde pode assistir à conceção dos seus pratos asiáticos favoritos e ainda o Asia Market Kitchen com gastronomia pan-asiática, uma fusão de influências japonesas e havaianas.

Jaime Figueiredo

Para os mais gulosos há o Venchi 1878 Chocolate Bar, que pasma os visitantes com a sua fonte de chocolate. Aí pode degustar os mais requintados e viciantes bombons, mas cuidado com a linha.



Se quiser compensar os excessos alimentares, o navio tem um ginásio, uma sala de spinning e uma área para ioga, que se encontram junto ao spa, o maior de todos os navios da MSC, com massagens, banhos, salão de beleza, cabeleireiro e barbearia.

UM NOVO CONCEITO DE PAQUETE

Especialmente concebido para navegar em água quentes, o "MSC Seaside" tem 30.400 m² de espaço público interior e 13.100 m² de superfícies exteriores, o que é um recorde para um grande paquete moderno. Esta característica foi alcançada graças ao reposicionamento dos motores no centro do navio, o que não é usual, pois num navio convencional a sala das máquinas está localizada na parte de trás. Colocar o motor no centro não só equilibrou melhor o navio, como possibilitou reduzir o seu peso, diminuindo a necessidade de combustível.



A forma do casco também é diferente, a quilha é semelhante à de um veleiro, o que torna muito mais fácil deslizar na água e consumir menos. O desenho das hélices foi melhorado para aumentar o desempenho da embarcação, que pode exceder os 21 nós.

Jaime Figueiredo

A localização das máquinas e da chaminé possibilitou otimizar os espaços interiores, com as áreas públicas organizadas em torno dos tubos de escape que sobem até à chaminé, o que permite uma circulação mais simples e fluida dos passageiros. Mas a melhor parte deste desenho inovador, é a distribuição da promenade exterior. O "Seaside" aumentou as plataformas do deck inferior, sem aumentar a tonelagem. No fundo, o truque para ganhar este passeio com quase 7 metros de largura foi fazer uma espécie de prateleira que permite que os passageiros estejam mais próximos do mar.

ITINERÁRIOS E A OCEAN CAY

Após a inauguração em Itália, o "MSC Seaside" deixou o Mediterrâneo com destino aos Estados Unidos onde navegará ao longo do ano. O "MSC Seaside" vai permitir que os passageiros conheçam o Mar das Caraíbas, à medida que fazem escala em exóticos portos como Georgetown, nas Ilhas Caimão, Cozumel, no México, e Nassau nas Baamas. A partir de outubro de 2018, o "MSC Seaside" vai também realizar escalas na Ocean Cay MSC Marine Reserve , a primeira ilha privada da empresa localizada apenas a 60 milhas de Miami.

Um cais propositadamente construído em frente ao mar permite que os passageiros tenham a possibilidade de sair do navio diretamente para a ilha de 95 hectares encontrando na mesma todos os serviços disponíveis a bordo, incluindo o Yacht Club, tornando-a assim uma verdadeira e única extensão do próprio navio. A vida noturna na ilha irá incluir música ao vivo e entretenimento no anfiteatro ao ar livre com capacidade para 2000 lugares, bem como vários restaurantes e bares.

Jaime Figueiredo

NOVOS NAVIOS

Com 323 metros de comprimento e com uma arqueação bruta de 160 mil toneladas, o "MSC Seaside" é o quinto novo protótipo da MSC e o primeiro de dois navios idênticos da geração Seaside. O seu navio irmão, o "MSC Seaview", será entregue na primavera de 2018 e ficará a realizar itinerários pelo Mediterrâneo. A companhia prevê inaugurar ainda dois navios da classe Meraviglia Plus, em 2019 e 2020, dois Seaside Evo, em 2021 e 2023, e quatro navios da classe world (sete mil passageiros), em 2022, 2024, 2025 e 2026. O investimento em novos navios até 2026 está estimado em 10,5 mil milhões de euros.

O Expresso viajou a convite da MSC Cruzeiros