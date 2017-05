Uppgivenhetssyndrom

Os talibãs entraram-lhe casa adentro. Abdul Wali Momand estava com a família quando viu o pai ser arrastado porta fora para parte incerta. Há dois anos que não sabe se está vivo ou morto. Dias antes, os talibãs tinham enviado a toda a aldeia cartas em tom de ameaça: “uma pessoa da vossa família tem de vir trabalhar connosco”. O pai de Abdul fez-lhes frente e recusou entregar-lhes um dos filhos, como pediam. Foi o pai quem pagou.

As memórias da terrível viagem até à Suécia ainda perseguem Abdul, 16 anos, tal como a imagem do dia em que viu o pai pela última vez. “Ninguém deveria ser obrigado a vir para a Europa desta forma.” Mas não lhe deixaram outra alternativa: no Afeganistão, a “escola” do terrorismo é a única possível.

