Pára tudo! Estes dois discutem qual a melhor canção de Natal de sempre. E cantam-na...

Chegámos àquela altura do ano em que tudo se resume à escolha entre as duas músicas de Natal mais conhecidas de sempre: “Last Christmas”, dos Wham — uma história de amor falhado pela voz de um imberbe George Michael — e o entusiasmado “All I Want For Christmas” defendido pela sensual Mariah Carey. Chegou a hora da verdade, David Fonseca e Rita Red Shoes discutem sobre os melhores temas desta época e cantam-nos. O resultado é hilário. Ouçam-nos