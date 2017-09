Erradicar a hepatite C? Os especialistas acreditam que sim

Na apresentação do estudo “Eliminar a Hepatite C em Portugal: da visão à ação”, os protagonistas disseram de sua justiça sobre o que falta fazer para acabar com a doença

De acordo com o ex-ministro da Justiça, Alberto Martins, a privação da liberdade nas prisões não pode estender-se à saúde Para o co-autor do estudo, Jeffrey Lazarus, Portugal está muito bem preparado para o futuro no que toca à luta contra a hepatite C O coordenador do estudo, João Marques Gomes, não tem dúvidas que a grande maioria das pessoas com quem falaram se revêm nas propostas contidas no trabalho Segundo a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém, precisamos de uma coordenação nacional para lidar com este problema O ex-ministro da Presidência, Nuno Morais Sarmento, falou enquanto antigo portador da doença para dizer que temos que fazer todos os possíveis para acabar com esta patologia