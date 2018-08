Camboja. Líder da oposição classifica vitória esmagadora de partido no poder como “terrível revés”

Um dos cofundadores do Partido de Salvação Nacional do Camboja condenou a vitória esmagadora do partido no poder nas eleições de domingo, descrevendo-a como um “terrível revés” e apelando a uma campanha de não-cooperação com o novo Governo. Uma contagem provisória dos votos garantia ao Partido Popular do Camboja todos os 125 assentos parlamentares.

As eleições foram realizadas sem o único partido que poderia fazer frente ao primeiro-ministro Hun Sen, que governa o país há mais de três décadas. O Partido de Salvação Nacional foi impedido de concorrer por ter sido dissolvido pelo Supremo Tribunal no final do ano passado.

Em entrevista à agência AFP, o cofundador do partido Sam Rainsy disse tratar-se de “uma vitória falsa numa eleição falsa e com um desfecho antecipado”. “É um regresso ao sistema antigo, ao sistema de partido único, como durante a Guerra Fria e os tempos comunistas. É um terrível revés para o Camboja”, acrescentou.

Rainsy vive num autoexílio em Paris para evitar uma série de condenações que alega serem politicamente motivadas.

O primeiro-ministro qualificou as eleições como “livres e justas” e o partido a que preside ridicularizou os apelos a um boicote feitos pela oposição, acenando com a estimativa de 82% de participação. Esta quarta-feira, na sua primeira aparição pública desde a vitória eleitoral, Hun Sen anunciou que este será um ano de “grande sucesso” para “a economia e democracia” do Camboja.