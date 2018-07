Noruega exige que Israel explique captura de embarcação com destino a Gaza

SAID KHATIB/GETTY IMAGES

A Noruega quer que Israel explique por que razão decidiu impedir um navio com bandeira norueguesa de entrar na Faixa de Gaza, onde iria prestar ajuda humanitária a milhares de palestinianos. O ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês pediu às autoridades israelitas, esta terça-feira, que apresentasse sustento legal da sua decisão, mas até agora não obteve resposta.

Na Faixa de Gaza vivem cerca de dois milhões de palestinianos, na sua maioria descendentes de outros que fugiram ou foram expulsos de terras que se tornaram território israelita quando da fundação do Estado de Israel, em 1948.

Há mais de dez anos que Israel mantém esta estreita língua de terra sob bloqueio económico, decidindo a quantidade de água, mantimentos e medicamentos necessários à subsistência que pode chegar à Faixa. A ideia é a de enfraquecer o Hamas, a milícia terrorista que domina a Faixa, e impedir o tráfico de armas, mas o Banco Mundial caracteriza a vida em Gaza como “o colapso de quaisquer condições humanitárias”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês informou também, segundo a agência de notícias Reuters, que está a tentar resolver a situação dos cinco cidadãos noruegueses que foram presos a bordo do Kaarstein, no domingo. Ao todo foram detidas 22 pessoas, e apenas dois israelitas foram imediatamente libertados. “Pedimos às autoridades israelitas que esclareçam em que circunstâncias o navio foi apreendido e a base legal da sua intervenção”, disse, em Oslo, o porta-voz do Ministério.

Torstein Dahle, capitão daquele que é o primeiro navio norueguês a tentar quebrar o bloqueio a Gaza, disse que “este é um barco com intenções pacíficas, é impossível que seja algum dia uma ameaça à segurança de Israel.

Os “navios por Gaza” é um movimento mundial, e, nos últimos anos, vários têm sido impedidos de entrar no território. Em 2010, dez ativistas morreram depois de um ataque de Israel à embarcação.