Indonésia convida Coreias para cerimónia de abertura dos Jogos Asiáticos

A Indonésia convidou o líder norte-coreano Kim Jong-un para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Asiáticos, que decorrem de 18 de agosto a 2 de setembro nas cidades de Jacarta e Palimbão.

Dirigentes das Coreias do Norte e do Sul concordaram em abril desfilar com uma delegação conjunta no arranque dos jogos. Autoridades indonésias visitaram Pyongyang esta semana, tendo discutido, além da presença nos jogos, questões regionais e as relações intercoreanas.

Na semana passada, um convite semelhante foi feito ao Presidente sul-coreano Moon Jae-in, que, segundo um porta-voz, irá considerar participar na cerimónia com “a agenda futura em mente”.

O vice-chefe da polícia nacional indonésia, que integrou a comitiva de visita a Pyongyang, garantiu condições de segurança para todos os países e contingentes presentes nos Jogos Asiáticos, incluindo o Governo da Coreia do Norte.