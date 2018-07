Facebook identifica tentativas de interferência nas eleições intercalares de novembro nos EUA

Há dezenas de contas falsas no Facebook criadas para influenciar politicamente as eleições intercalares de novembro deste ano, segundo o diário "The New York Times", que falou com três pessoas presentes na reunião onde foram anunciados os resultados da investigação interna conduzida para averiguar possível ingerência externa através da rede social.

Vários responsáveis da empresa estiveram reunidos com deputados em Capitol Hill durante toda a semana para os informar das suas suspeitas que, segundo o mesmo jornal, recaem sobre a Rússia, ainda que não tenha sido possível provar, para já, a sua influência nestes casos. A Agência de Pesquisa para a Internet, uma organismo russo, tinha sido indicada pelos Serviços de Informações norte-americanos como principal culpada da ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016. E, tal como naquele ano, quem quer que seja que esteja a tentar interferir nas notícias e nos conteúdos que as pessoas consomem no Facebook está a focar-se em assuntos sociais, aqueles que mais dividem os eleitores.

Segundo as pessoas que falaram com o "New York Times", há grupos a planear uma espécie de segunda edição do protesto "Unite The Right", que juntou, em agosto passado, vários grupos extremistas de direita na cidade de Charlottesville - e durante o qual uma mulher foi atropelada e morta. Um outro tema que está a merecer a atenção dos analistas informáticos do Facebook, que estão a trabalhar com o FBI, é o movimento #AbolishICE, que pede o fim da Agência de Imigração e Alfândegas por, na opinião dos apoiantes deste movimento, desrespeitar os direitos dos imigrantes.

Em 2016, o Facebook tornou-se a principal plataforma de propaganda destes grupos e quer evitar estar associado a um novo "desastre". Desta vez, o Facebook está a pedir a todos os grupos políticos que queiram colocar anúncios no Facebook que se registem com uma morada norte-americana e está a usar inteligência artificial bem como um batalhão de pessoas para detetar contas falsas e multiplicação viral de mensagens políticas.

Numa entrevista com vários repórteres no início de julho, o chefe de cibersegurança do Facebook não disse se a empresa detetou ou não, de novo, influência russa. "Sabemos que há russos e outros agentes com más intenções que irão continuar a abusar da nossa plataforma - antes das intercalares, durante as intercalares, depois das intercalares e durante vários eventos políticos e eleições", disse Nathaniel Gleicher.