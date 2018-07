Avião da Aeroméxico despenha-se em Durango. Não há vítimas mortais

O aeroporto Guadalupe Victoria foi o local onde, nesta terça-feira, se despenhou um avião da companhia Aeroméxico. A bordo da aeronave Embraer 190 viajariam 97 pessoas, entre as quais quatro tripulantes, de acordo com informações da imprensa mexicana.

O governador do estado de Durango já confirmou que não há vítimas mortais. Um repórter do jornal Milenio presente no local revelou ter visto passageiros a afastarem-se do avião acidentado e a pedirem ajuda junto a uma auto-estrada próxima do terreno onde o aparelho caiu, de acordo com a Reuters, a dez quilómetros do aeroporto.

O avião, que tinha capacidade para cem passageiros, terá caído por volta das 16h00 locais (22h00 em Portugal Continental), cinco minutos após ter levantado voo naquele aeroporto situado no norte do país em direção à Cidade do México. Após ma queda incendiou-se. Equipas de emergência acorreram ao local onde o aparelho se despenhou, a cerca de 40 minutos da cidade de Durango. No momento da descolagem, as condições atmosféricas seriam adversas, com chuvas fortes.

Jose Rosas Aispuro, governador do estado de Durango, afirmou que testemunhas escutaram um estampido antes de o avião se despenhar no solo.

[Notícia em atualização]