Pastor americano acusado de espionagem e terrorismo na Turquia pede para ser libertado

O pastor norte-americano acusado na Turquia de estar envolvido em espionagem e de ter ligações a grupos terroristas pediu esta segunda-feira o fim da prisão domiciliária e da proibição de se deslocar para o estrangeiro, disse o seu advogado à Reuters.

Andrew Brunson, assim se chama o pastor americano, é acusado de trabalhar com Fethullah Gulen, o clérigo turco exilado no EUA que o governo turco considera responsável pelo golpe de Estado falhado de julho de 2016. Foi precisamente na sequência desse golpe - e da perseguição do governo de Recep Tayyip Erdogan a alegados golpistas - que Brunson foi detido, há quase dois anos.

O pastor americano também é acusado de ligações ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado terrorista por Ancara. Andrew Brunson enfrenta uma pena de até 35 anos de prisão.

A sua detenção continua a gerar um grande mal-estar entre a Turquia e os EUA, que exigem a sua libertação imediata. Na semana passada, aliás, Donald Trump ameaçou impor “sanções de larga escala” caso o pastor não seja libertado. A isso, Erdogan respondeu dizendo que mantém a sua posição.

O pastor, que é natural da Carolina do Norte mas viveu na Turquia mais de 20 anos, foi colocada em prisão domiciliária na semana passada, decisão que, segundo um documento relacionado com o pedido de recurso apresentado Brunson esta segunda-feira num tribunal na província turca de Izmir, e a que a Reuters teve acesso, considera injusta. Isto porque continua a ser incapaz de voltar à sua vida normal e retomar os seus deveres religiosos.

Segundo o advogado de Andrew Brunson, Cem Halavurt, o tribunal terá entre três a sete dias para decidir sobre o pedido de recurso apresentado. O pastor americano erá novamente ouvido em tribunal em outubro.