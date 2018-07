Governo do Tajiquistão revela que quatro turistas foram mortos por grupo armado

No domingo, as primeiras informações sobre a morte dos turistas – dois norte-americanos, um suíço e um holandês – indicavam que a causa da morte tinha sido um acidente de viação, mas hoje de manhã as autoridades do país indicaram que se tratou de um ataque armado

Os quatro turistas estrangeiros mortos no sul do Tajiquistão, no domingo, foram vítimas de um ataque levado a cabo por homens armados, revelaram esta segunda-feira as autoridades de Duchambé.

“Estamos a investigar todas as pistas”, disse o ministro do Interior do governo do Tajiquistão, Ramazon Hamro Rahimzoda acrescentando que os “assaltantes” eram portadores de facas e de armas de fogo.

Um dos suspeitos foi preso e dois outros elementos do alegado grupo de assaltantes foram abatidos pela polícia no domingo à noite.